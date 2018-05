Bum - Kendt kok indtog Bramming med sine kødboller

Bramming: - Finten med kartoflerne er ikke at bage dem så meget, at de bliver så søde, at man er ved at brække sig over dem, sagde tv-kokken Claus Holm, mens han tog skiverne af de søde kartofler af grillen.

Det skal være nemt

Claus Holm rejser i samarbejde med Coop rundt til koncernens supermarkeder for at lave mad. Indtil videre har han været rundt til omkring 220 butikker. Alt sammen med én bestemt mission.

- Jeg gør det her for at vise folk, at det er nemt at lave mad. Man behøver ikke lave alt fra bunden selv. Køb dog en pose færdigsnittede grøntsager, det er der ikke noget galt i. Det behøver ikke gøres mere besværligt, end det er, siger Claus Holm, der dog ikke forventer at udøve mirakler på den danske madkultur med turnéen.

- Hvis der kommer én med en fryse-pizza, vil jeg ikke rynke på næsen over det, men sige, at så kan han da også købe en pose grøntsager og smække ovenpå, forklarede Holm.