Budkrig om boligdrømme i Esbjerg-forstad

Sælger, der er ejeren af ejendommen, Ulrik Gammelgaard, ventes i løbet af give ordre til nedrivningen af KJ-fabriksbygningen i løbet af et par uger, og i løbet af uge otte ventes udbudsmaterialet at være klar. Fristen for at afgive tilbud bliver lige før påske, oplyser Marianne Christensen.

- Så det er selvfølgelig for at få den bedste pris for sælger, at grundene vil blive solgt i en budrunde, fortæller Home-mægleren.

Så attraktive er de kommende byggegrunde mellem Havborgborgvej og Havrevænget, tæt ved strand og indkøbsmuligheder og sundhedshuset Langli Huset og fitnesscentret Fit & Sun i det tidligere KJ Industries administrationsbygning, at salget kommer til at ske i en budrunde. Og ifølge Marianne Christensen, medindehaver af Home i Esbjerg, Varde, Ribe og Bramming, har hun allerede en ganske pæn liste over interesserede købere.

I stedet for at købe et brugt hus kan man bygge nyt her midt i Hjerting, så på den måde er det attraktivt - tæt på byen og lige ved strand, indkøb, fitnesscenter og sundhedshus.

Byg nyt centralt

De i alt 14 grunde bliver på cirka 800 kvm hver undtagen de to yderste mod Jagtvænget på hver knap 1.300 kvadratmeter, og ifølge Marianne Christensen er der fastsat samme minimumsbud på 1.098.000 kr. for hver af de 14 grunde.

Med den store KJ-produktionshal forsvinder opstår også en helt ny mulig for at bygge sin helt egen boligdrøm i et af Hjertings eksisterende villakvarterer. I flere år er det jævnligt set, at købere har erhvervet en ældre villa i Hjerting typisk til mellem 1,5 og 2 millioner kroner, hvorefter huset er revet ned og et nyt opført. Alternativt har køberne skullet ud i de nye udstykninger, og her kan Marianne Christensen sagtens se en unik beliggenhed for de 14 nye grunde.

- Man må jo bare sige, at de ligger noget bedre end kommunens nye udstykninger, og det er nok den sidste mulighed for nye grunde så centralt i Hjerting, siger Marianne Christensen og fortsætter:

Som med andre budrunder er reglerne sådan, at de indkomne bud vil forblive uåbnede til fristen udløber, og herefter vil det være højeste bud for hver grund, der vinder.