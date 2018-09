Budgetkoks kan sende 225 udsatte børn på gaden

En ansøgning fra Aktiv Fritid til budget 2019 blev misforstået og derfor ikke prioriteret af politikerne. Det får alvorlige konsekvenser for projektet, der giver udsatte børn fritidsaktiviteter. Over 200 børn risikerer at miste deres plads i projektet.

De projekter må nu lægges ned, og de 225 børn står således til at ryge ud af projektet. Dermed bliver Aktiv Fritid sat alvorligt tilbage, når der fremover kun er økonomi og mandskab til at hjælpe 100 børn med fritidsaktiviteter.

Aktiv Fritid fik af Esbjerg Kommune bevilget 0,5 millioner kroner ekstra i 2017 og 2018, og for de penge blev yderligere 225 børn taget ind i projektet via lokalforankrede fritidspas og kørekort til bl.a. Svømmestadion.

Projekt Aktiv Fritid blev etableret i 2011 som et fire-årigt projekt under Socialministeriet, og derefter blev projektet overtaget og videreført af Esbjerg Kommune. Budgetansøgningen på de 630.000 kroner årligt på kommende fire år skulle angiveligt være det beløb, som Aktiv Fritid mener, at det vil koste at videreføre de aktiviteter, der er blevet etableret for de ekstra 500.000 kroner, som projektet har fået i 2017 og 2018 fra Esbjerg Kommune. Det var onsdag ikke muligt at få en kommentar fra Karin Schwartz.

Koks et sted

- Det er på sin vis min skyld. Direktionen havde i Budget-i-Balance prioriteret forslaget, men jeg ville hellere prioritere fortsættelse af betalingsfrihed i tre AL-klubber, Havde vi været bekendt med de konsekvenser her, havde vi nok set anderledes på sagen, men det var vi ikke. Forslaget var opført som et udviklingsforslag og dermed en udvidelse af det eksisterende tilbud. Jeg spurgte ind til, om det var en udvidelse og fik svaret ja. Jeg spurgte ind til, om det havde konsekvenser for børnene og fik svaret nej. Det var ud fra det grundlag, at vi prioriterede, siger Diana Mose Olsen.

Beskrivelsen af forslaget nævner ikke noget om konsekvenser for eksisterende tilbud eller om, at fondsmidler også vil bortfalde

- Jeg synes, at Aktiv Fritid er er knaldgodt projekt, som vi før har kæmpet for. Vi skal have en mere grundig beskrivelse af forslaget og konsekvenserne, og så vil jeg tage den op med forhandlingsudvalget. Vi har forhandlet på uoplyst grundlag og kan på den baggrund prøve at finde pengene, eller vi må melde hus forbi og sætte projektet på vågeblus i et år. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er sket et koks et sted, siger Diana Mose Olsen.