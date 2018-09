Budget-brøler: Kolonileder fik at vide at han ville miste sit job

- Hvad? Okay? Det skal jeg sgu lige... Nu er jeg helt rundtosset. Først kommer man helt ned i kulkælderen, og nu ringer ud og siger, at kolonien ikke skal lukke alligevel? Sådan lød det fra kolonileder Poul Christensen, da han onsdag fik at vide, at det var forkert, at han var blevet ringet op og orienteret om en kolonilukning. Også borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) beklager, at en leder har været for hurtigt ude. Arkivfoto.

Sønderho Feriekoloni er hele Poul Christensens liv, så alt ramlede for ham, da han tirsdag blev ringet op af en leder og fik at vide, at kolonien skulle lukke. Dagen efter viste det sig, at det var en fejl.

ESBJERG: "De lukker Sønderho Feriekoloni. To år mere får den, og så er det slut. Så skal du finde nyt arbejde." Det var essensen i det chok-opkald, kolonileder Poul Christensen modtog af en kommunal leder sent tirsdag, da byrådet i Esbjerg Kommune havde forhandlet et budgetforlig på plads. En melding, Poul Christensen havde frygtet, for han vidste godt, at hans hjertebarn - Sønderho Feriekoloni - var sat på som spareforslag i budgettet, men kolonien havde overlevet en budgetforhandling før. Derfor havde han valgt at holde fast i håbet, så verden brast mildt sagt også sammen for den 58-årige kolonileder. Onsdag tog han derfor en hjemmearbejdsdag. - Man har jo slet ikke lyst til noget oven på sådan en melding. Jeg sad og tænkte på de børn, som ikke længere kunne komme på koloni, og ringede rundt til samarbejdspartnere og prøvede at forholde mig til det her. Også til min pension. Jeg havde jo regnet med, jeg skulle blive ved på kolonien, til jeg blev 70. Hvem ansætter en på 60 år, fortæller fra Poul Christensen. Men - det hele var en fejl.

Modsatrettet Esbjerg Kommunes budget for de næste fire år blev besluttet tirsdag. På kommunens hjemmeside blev der offentliggjort to tekster, som modsiger hinanden, når det kommer til Sønderho Feriekoloni.



Ét sted fremgår det, at man vil lukke og sælge feriekolonien i Sønderho, som p.t. anvendes til sommerferieophold for ca. 120 børn, mor/barn ferie 1 uge om sommeren, 2-3 dages ophold for skolerne". Men i en pressemeddelelse står der, at "også feriekolonierne i Rendbjerg og Sønderho er fortsat prioriteret i budgettet".



Børne- og familieudvalgets formand, Diana Mose Olsen (SF), forklarer, at teksten om at lukke feriekolonien er forkert og skal ændres. Når der er lagt en "besparelse" på godt 1,7 mio. kroner på Sønderho Feriekoloni i 2021 og 2022, skyldes det ikke, at bygningen skal sælges, men at man vil finde indtægter gennem en forøget booking af kolonien.