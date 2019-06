54-årige Niels Christian Meyer - bedre kendt som Bubber - er i disse dage i Esbjerg med Cirkus Arena. Efter de første 90 forestillinger over hele Jylland er han stadig lige begejstret for at være sprechstallmeister i cirkus.

ESBJERG: Han har lavet masser af sjove og underfundige tv-udsendelser for børn. Han har også lavet tænksomme og debatskabende tv-programmer til voksne om mennesker, som ikke er som mennesker er flest, men lige nu er 54-årige Niels Christian Meyer - i folkemunde kendt som Bubber - sprechstallmeister og konferencier i Cirkus Arena. Og derfor er han lørdag og søndag i Esbjerg, hvor Cirkus Arena har to forestillinger på cirkuspladsen ved Skibhøj. Det omrejsende cirkusliv er Bubber ganske begejstret for. - Jeg var også med Cirkus Arena for første gang i 1990, og så var jeg ellers med i syv sæsoner. Cirkus er jo en meget klassisk ting, hvor du kommer til en ny by, slår teltet op på en mark, og så laver du ellers showbiz gange 1000. Der er ikke noget hokus pokus der. Hvad du ser, er hvad du får. Jeg synes det er fantastisk, lyder konstateringen i Bubbers cirkusvogn lørdag umiddelbart inden klokken 14, hvor lyset tændes i manegen og cirkusorkestret spiller forestillingen i gang. Bubber er meget bevidst om sin rolle som sprechstallmeister.

Esbjerg og Varde Cirkus Arena har søndag og mandag sine to sidste forestillinger i Jylland. Søndag klokken 14 på Skibhøj i Esbjerg og mandag, 2. pinsedag, ligeledes klokken 14 i Varde. Herefter skal Arena videre til Fyn og Sjælland.

Foto: Martin Ravn Bubber i sit es som sprechstallmeister i cirkus Arena. Foto: Martin Ravn

God stemning - Jeg skal kaste glans over dem, der virkelig kan noget - artisterne. Og så skal jeg sørge for, at stemningen er god, og at børn og voksne har det rart. Er der forskel på publikum i Esbjerg, Aabenraa, Frederikshavn eller en helt fjerde by? - Ikke for alvor. Folk griner af de samme ting i alle byer. Det er jo lidt en myte, at jo længere ud vest på eller nordvest på du kommer jo mere tilbageholdende er publikum. Det er mest af alt en myte, konstaterer Bubber. I årets forestilling har han også selv en rolle i et akrobatnummer, hvor han er næstnederste mand i en "pyramide" med fem artister oven på hinanden. Han har det fint med artisterne, som kommer fra flere forskellige verdensdele - og fra mange lande. - I Cirkus Arena er der artister fra 12 forskellige lande. Italienere, franskmænd, polakker og rumænere. Der er artistfamilier med stolte traditioner og mange spændende historier. Det er meget fascinerende at komme tæt på dem og lære dem at kende, siger han.

Foto: Martin Ravn Publikum inddrages flere gange i forestillingen. Her er det klovnen Jimmy Folco, som har fået selskab af en lokal dreng i starten af forestillingen. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Bubber trives godt sammen med artister fra 12 forskellige lande i den omrejsende karavane i cirkus Arena. Foto: Martin Ravn

