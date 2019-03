Bryllupsturister flygter fra Fanø og Ribe: - Man har skabt et bureaukratisk monster

Sidste år fra 1. januar til og med uge 10 modtog Fanø Kommune 67 ansøgninger om vielser fra udenlandske par - i år for samme periode er der kun kommet seks ansøgninger fra udlandet. Det er et fald på 91 procent. Den gamle by i Ribe er også et populært vielsessted for udenlandske par, og her er der indtil 15. marts i år også et betragteligt fald at spore. Sidste år blev 210 udenlandske par viet i Ribe i perioden 1. januar til 15. marts. Indtil 13. marts i år har der kun været 15 vielser - et fald på 93 procent.

Evaluering af loven er på vej

I maj sidste år aftalte samtlige partier i Folketinget - med undtagelse af Dansk Folkeparti - at stramme loven om proformaægteskaber, for at forhindre at der bliver indgået ægteskaber med det sigte, at ikke-EU-borgere kan få lovligt ophold i EU, hvis de gifter sig med en EU-borger. Det er Statsforvaltningen der fra 1. januar 2019 har overtaget sagsbehandlingen af ansøgninger om vielser fra udenlandske par. Før lå det ude hos den kommune, hvor vielsen skulle foregå.

SF's Kirsten Normann Andersen, der var med i forliget, fortæller, at Danmark i europæisk regi blev anset for at have for lempelige regler for proformaægteskaber.

- Uden at jeg kan tallene for, hvor stort et problem, det var før loven, var det vigtigt for SF at sørge for, at Danmark ikke er et sted for proformaægteskaber med henblik på at opnå ophold i EU. Samtidig ville vi ikke have, at loven ikke gik udover bryllupsturismen, som er vigtig for Syddanmark.

I aftalen er det mellem forligspartierne aftalt, at loven ikke må gå udover bryllupsturismen, selv om tallene i dag viser et noget andet billede. Faldet i ansøgninger og den langsomme sagsbehandling har fået socialminister Mai Mercado (K) til at fremrykke en evaluering af loven.

- I SF foreslog vi i forhandlingerne, at de kommuner, der er vant til at håndtere vielser fra udenlandske par, at de kunne fortsætte med det, og ikke skulle ind under Statsforvaltningens sagsbehandling. Det håber vi kan blive et resultat af den evaluering, der kommer af loven, siger Kirsten Normann Andersen.

Selv om loven strammer adgangen for udenlandske borgere til Danmark, stod Dansk Folkeparti udenfor aftalen, men de valgte dog at stemme for aftalen i Folketinget, selv om de synes, den er for slap.

- Vi ville gerne have haft med, at de udenlandske par skulle indkaldes til en personlig samtale. Men generelt var det mit indtryk, at de andre partier gik for meget op i at sørge for at holde hånden under bryllupsturismen, siger Martin Henriksen (DF), der også synes, at det er for tidligt at evaluere loven.