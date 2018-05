Bryllupsagenter nød ophold i Ribe

Torsdag og fredag havde Esbjerg Kommune og VisitRibe besøg af 17 bryllupsagenturer fra primært Tyskland, og heraf er halvdelen er nye, der gerne vil sende folk til Ribe for at blive viet. Ny aftale om proformaægteskaber vil ikke få indflydelse på Ribes bryllupsturisme.

Man kan også blive gift udendørs i Ribe i eksempelvis Ribe Kunstmuseums have, og Visit Ribe vurderer, at hvert nygift par bruger ca. 5.000 kr. i byen, hvilket samlet set bliver seks mio. kr. årligt til blandt andet overnatningssteder, restaurationer, blomsterbutikker med mere.

- De er alle meget begejstrede for især det gamle rådhus. Det er det sted alle bliver gift, og det mener de alle, at det kan måle sig med enhver kirke i Danmark, siger turistchef i Esbjerg Kommune, Jane Madvig Søndergaard, og uddyber, at de også lækker mærke til, at Ribe er et sted, hvor man tager sig tid til de udenlandske gæster.

Ribe: I 2015 kom der omkring 200 par til Ribe for at blive gift. Dette tal forventes i 2018 at stige til mere end 1000 giftelystne par, og den måske væsentligste faktor bag den voldsomme stigning besøgte i denne uge Ribe, hvor 17 bryllupsagenturer fra primært Tyskland lød sig føre rundt i og omkring Danmarks ældste by.

Proformaægteskaber

Den store stigning i vielser har medført, at man fra kommunens side har udvidet servicen fra to til fire ugentlige dage, hvor det er muligt at blive gift.

- Enkelte af agenturerne har vi samarbejdet med i 10 år eller mere, men der kommer løbende nye til. Halvdelen af dem, der er med i dag, er nye, så hvis ellers det går godt, så vil der nok ikke komme færre bryllupsturister til Ribe i fremtiden, siger giftefoged ved Esbjerg Kommune, Bente Elkjær Larsen. Hun uddyber, at man jævnligt bliver kontaktet af nye agenturer fra især Tyskland, og sammen med Jane Madvig Søndergaard forklarer hun, at det er anden gang, man har agenturer på besøg i området, og at Esbjerg Kommune og VisitRibe så vidt vides er de eneste, der inviterer dem til Danmark for at give dem en gode oplevelse fra området.

Torsdag aften blev der på Christiansborg indgået en bred aftale, der sætter en effektiv stopper for proformaægteskaber. Den betyder, at Danmark fremover ikke kan misbruges til, at udlændinge snyder sig til ophold i EU gennem proformaægteskaber, men folketingsmedlem Carl Holst, som har været med til at forhandle aftalen, forklarer, at aftalen ingen indflydelse får på Ribe.

- I forhandlingerne har det været vigtigt for mig som lokalt valgt folketingsmand at sørge for, at aftalen ikke kommer til at gå ud over den gode bryllupsturisme. Så udenlandske par kan stadig komme direkte til Ribe og andre steder og blive gift i smukke rammer, siger Carl Holst.