Efter købet af Ribes gamle Remise kan Ribe Bryghus snart gå igang med at opføre nyt bryggeri i området, efter at Plan & Miljøudvalget har vedtaget endeligt vedtaget kommuneplanændring for det gamle remiseområde.

Ribe Bryghus har købt den nordlige del af remiseområdet, mens hovedparten af den sydlige del forbliver på Esbjerg Kommunes hænder. Et lille areal på ca. 100 m2, er solgt til en boligejer på en tilstødende nabogrund, mens kommunens areal i den sydlige del ændres til område til tekniske anlæg med henblik på, at området i fremtiden vil kunne anvendes til eksempelvis parkering.

Ribe Bryghus købte i sommeren 2018 den faldefærdige remise med det formål at flytte deres bryggeri fra Skolegade i det centrale Ribe til bygningen på Seminarievej, men det kræver en kommuneplanændring at kunne anvende den til bryghus.

Sådan siger formand for Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg, Karen Sandrini, efter at udvalget forleden endegyldigt vedtog en kommuneplanændring for det gamle Remiseområde ved Seminarievej.

Flere muligheder

Planændringen har været i 14 dages idéhøring, der dog ikke affødte nye ideer til området, ligesom ændringen været i 8 ugers offentlig høring uden nævneværdige indvendelser.

Næste skridt bliver, at Byrådet skal nikke ja til ændringen, og Karen Sandrini er glad for, at Lars Nielsen, Steen Sahl og Mark Vind dermed kan gå igang at omdanne den gamle remise til bryghus med tiltag som blandt andet café-lignende servering og lejlighedsvise musikevents.

- Det er meget positivt for Ribe, hvad Ribe Bryghus nu går igang med. Området bliver både mere turistpræget og en mere aktiv del af Ribe, og det giver mulighed for at kunne gøre noget andet i Ribe ved at kunne sidde på et bryggeri og nyde en god øl, siger Karen Sandrini.