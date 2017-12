Bruno hjælper børn i vanskeligheder

Bruno Vilhelm Sørensen fra Esbjerg får her besøg af Karen Muff Jørgensen, afdelingsleder hos Sydbank i Kongensgade, som overrækker ham blomster, et diplom og penge i anledning af, at han er kåret som "Hverdagens Helt". Foto: Astrid J. Vestergaard

77-årig Esbjergenser sender hver måned penge til et julemærkehjem i Kollund. Kort før jul blev han kåret som "Hverdagens Helt" og blev hædret med både blomster, diplom og penge ud fra tanken om, at "mange bække små, gør en stor å".

Esbjerg: Det nytter at hjælpe i det små. Det er 77-årige Bruno Vilhelm Sørensen i Esbjerg et levende bevis på. I flere år har han hver måned sendt et fast pengebeløb til julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund. Kort før jul blev han kåret som "Hverdagens Helt" og fik overrakt både blomster, et diplom og 1.500 kroner som hæder for sin indsats. - Det er altid en stor glæde at belønne Hverdagens Helte. Mange reagerer ved at sige, at det, de gør, jo ikke er noget særligt, men det er det jo. Det gør en forskel, hver gang vi hjælper andre, og du, Bruno, er et godt eksempel på det, lød det ved kåringen fra Karen Muff Jørgensen, afdelingsleder hos Sydbank i Kongensgade. Kåringen var ganske uformel og fandt sted i Brunos køkken, mens julemelodier tonede blidt ud i rummet fra en tændt radio, og kaffemaskinen var i gang med at brygge jule-kaffe. Bruno Vilhelm Sørensen blev rørt over udnævnelsen og fik sig en god snak med Karen Muff Jørgensen og også med Jesper Lildholdt, viceforstander på det julemærkehjem, han sender penge til hver måned. Vicedforstanderen var kørt fra Kollund til Esbjerg for at overvære kåringen.

Man oplever en utrolig stor livsglæde på julemærkehjemmet. Det er dejligt at se. Bruno Vilhelm Sørensen, kåret som "Hverdagens Helt"

Julemærkehjem Der findes fem julemærkehjem i Danmark - tre ligger på Sjælland, et i nordjylland og et i sønderjylland.De børn, der får et ophold på et julemærkehjem, har problemer af forskellige årsager.



Nogle er overvægtige; andre har måske mistet eller er blevet svigtet.



Mange børn er desuden blevet drillet.



Julemærkehjem blev i gamle dage drevet primært for penge, der kom ind ved salg af julemærker.



I dag sendes der ikke ret mange julekort og heller ikke ret mange julemærker.



Julemærkehjemmene er derfor blevet meget afhængige af økonomiske donationer.

Masser af livsglæde Bruno har aldrig selv haft et ophold på et julemærkehjem, og der er heller ingen i hans familie, der har haft det. Alligevel sender han gladeligt penge afsted hver eneste måned. - Jeg så engang en tv-udsendelse om julemærkehjemmet i Kollund. Da var der en kraftig dreng, som løb en tur og bagefter gik på vægten. Han havde tabt sig et kilo eller to, og han blev helt ellevild af glæde. Det var dejligt at se, og jeg fik lyst til at støtte det arbejde, der gøres dér, fortalte Bruno ved kåringen. Han modtager med jævne mellemrum breve fra julemærkehjemmet i Kollund med tak og har flere gange besøgt stedet. - Hver gang er jeg blevet mødt af glade og taknemmelige børn. Man oplever en utrolig stor livsglæde på julemærkehjemmet. Det er dejligt at se, lød det fra Bruno, og Jesper Lildholdt fra julemærkehjemmet Fjordmark bekræftede, at de børn, der får et ophold på et julemærkehjem, er både glade og taknemmelige for at være der.