Brugsuddeler skabte glæde på skolen i Egebæk-Hviding

Hviding: Brugsuddeler Rasmus Christiansen var tirsdag 17. september på besøg på skolen i Egebæk-Hviding for at aflevere bolde fra firmaet Tranberg & Dahl.

Der var en fodbold og en håndbold til hver klasse, og dette skabte vild jubel blandt elever og lærere, og boldene blev allerede flittigt brugt i næste frikvarter.

Bag de flotte gaver lå udelukkende et ønske om lokal velgørenhed fra en butik, der altid bakker trofast op om lokalsamfundets institutioner, klubber og foreninger, og Rasmus Christiansen fortæller, at der i butikken, der hører under Ribe og Omegns Brugsforening, fortsat er en rigtig god udvikling med stor opbakning blandt lokalbefolkningen.

- Jeg talte med skolelederen, der for skolens begrænsede midler ville købe en bold til hver klasse. Så jeg kontaktede vores bold leverandør Tranberg og Dahl om det var noget de ville være med til at sponsorere, og det ville de gerne, siger Rasmus Christiansen, der glæder sig over, at han kan være med til at støtte leg og motion, og på den måde styrke de sociale relationer på skolen.

Fredag 13. september holdt Brugsen i samarbejde Oak River Farm smagsprøvedag i Brugsen. Der blev solgt pattegris-wraps og grønt fra farmen og brugsuddeleren havde smagsprøver på vin, druer, tomater, økoslik og økochokolade.

Alt i alt var der 642 kunder forbi på dagen, og Rasmus Christiansen ser frem til endnu engang at lytte til kundernes holdning til den populære butik.

- Det er snart tid til igen at spørge kunderne, hvad de mener om butikken. Ved den sidste undersøgelse i april fik Brugsen den højeste score nogensinde på 82 point og dermed en af de bedste i hele landet, siger Rasmus Christiansen.

- Det er vi utroligt stolte over, og sådan en score kan ikke lade sig gøre uden et fantastisk personale, da det jo er dem der møder kunden til daglig, siger brugsuddeleren og oplyser derudover, at der er over 4000 kunder igennem butikken hver uge.