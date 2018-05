Brugskunst er blevet Louises levevej - Louises pynt pryder vindueskarme i hele landet

Efter 18 år bag katederet har Louise Helbo Christensen droppet lærerjobbet. Hun vil i stedet at vie sin tid til brugskunst i butikken Helbos Living, som hun for bare 18 måneder siden startede som en beskeden salgsside på Facebook.

Esbjerg: Gamle murstensforme fra Indien har ved første øjekast næppe ret meget med Esbjerg at gøre - og dog. De gamle trækasser, der i Indien blev brugt til at lave håndstrøgne mursten, har nemlig fået ny værdi i mange moderigtige Skandinaviske hjem, hvor de bruges til at opbevare sæbe, sukkulenter, krydderier og olie på badeværelser og i køkkener. Og så er de, uden sammenligning, den største sællert i sortimentet hos Esbjerg-virksomheden Helbos Living. Butikken har halvandet år på bagen, og den har vokseværk. Kvinden bag er 45-årige Louise Helbo Christensen. Hun er uddannet folkeskolelærer og har i 18 år undervist i dansk, matematik, kristendom, engelsk og idræt. - Folkeskolereformen frigav noget tid i min hverdag. Før brugte jeg mine aftener på at sidde og rette opgaver og forberede undervisning, men nu skulle det klares i arbejdstiden. Så måtte jeg jo finde noget andet at bruge mine aftener på, siger Louise Helbo Christensen.

Louise Helbo Christensen 45 år

Født og opvokset i Struer

Uddannet folkeskolelærer og har i 18 år arbejdet som lærer i Andst Børne- og Skolecenter i Vejen

Bosat i Esbjerg og gift med John Helbo Christensen. Tilsammen har parret seks børn

Helbos Living har hjemme på Brolæggervej 15 i Sædding og på helbos-living.dk

To fuldtidsjob Hun oprettede derfor en gruppe på Facebook, hvor hun gav sig til at sælge lysestager, pyntepuder, skåle, fade og andre former for brugskunst. - Jeg havde egentlig tænkt, at det bare skulle være for hyggens skyld, siger hun. Men salget fik hurtigt fart. I dag har gruppen 7.500 medlemmer, og konceptet er udvidet med en webshop og en fysisk butik på Brolæggervej. Succesen har givet Louise blod på tanden, og i marts besluttede hun at opgive lærergerningen og i stedet gøre en karriere ud af brugskunsten. - Den sidste tid var det næsten som at have to fuldtidsjobs. Når jeg kom hjem fra skole, lå der mindst 200 mails og ventede på mig. Alle aftener og weekender gik med at pakke ordrer, og til sidst blev jeg enig med mig selv om, at det var på tide, at jeg tog springet, forklarer Louise Helbo Christensen.

Bagerens børn I butikken kan man finde mærker som Meraki, House Doctor, Nicolas Vahe og 1883 Routin, men den største leverandør er brugskunstvirksomheden Ib Laursen ApS fra Øster Vedsted. Det er blandt andet her, Louise Helbo Christensen finder de træforme, der oprindeligt er blevet brugt til at lave håndstrøgne mursten i Indien, men som i dag hitter til opbevaring af småting og nips. - Første gang jeg skulle bestille murstensformene hjem, syntes jeg, at det var en stor satsning at bestille seks, for hvad nu, hvis jeg ikke kunne sælge dem. I dag bestiller jeg op mod 1500 ad gangen, siger Louise Helbo Christensen. Privat er hun gift med John Helbo Christensen og tilsammen har parret seks børn. Familien bor i Sønderris, og selvom man kunne fristes til at tro, at hjemmet bugner med mærkevarer, når nu Louise lever af at sælge brugskunst, er det ikke tilfældet. - Man siger jo, at bagerens børn aldrig får brød, og det er måske lidt det samme i mit tilfælde. Jeg bor vist ret normalt, griner hun. Selvom hjemmet ikke bærer præg af forkærligheden for brugskunst, får både mand og børn alligevel webshoppen at mærke. De bliver nemlig også sat i arbejde, når det spidser til. - I efteråret legede jeg lidt med tanken om at lave en pakkekalender med brugskunst til julen. Jeg spurgte på Facebook, om der var interesse for den slags, og da jeg vendte tilbage til computeren, var der 200 bestillinger. Det var jeg slet ikke forberedt på. Jeg havde ikke engang købt ind, fortæller Louise Helbro Christensen og fortsætter: - Så måtte John også i sving. Vi brugte rigtig mange aftener på at pakke gaver ind. Til sidst var vi helt grønne i hovederne af alt det indpakningspapir.