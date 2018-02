Brug mobilen på kirkegården og mød de døde

Her ses familien Juuls familiegravsted i Tønder. Gravstedet blev sidste år forsynet med en QR-kode, som ses til højre i billedet. Gravsten med QR-koder kan hjælpe de efterladte i deres sorgbearbejdelse, mener en bedemand i Ribe, og hos Danske Stenhuggerier A/S i Jerne oplever man, at pårørende - især yngre - viser interesse for de digitale gravsten, som fremvises i salgslokalet. Pressefoto

Digitale gravsten er et nyt tilbud til efterladte. Danske Stenhuggerier A/S i Jerne oplever, at flere efterladte - primært yngre - viser interesse for muligheden for at forsyne gravstenen med en QR-kode, der gør det muligt at få fortalt den afdødes livshistorie digitalt.

Esbjerg Kommune: Næste gang du ser et menneske stå på en kirkegård med en mobiltelefon, er der ingen grund til at tænke, at vedkommende ikke respekterer gravfreden. Personen står måske bare og scanner en QR-kode på en gravsten og får på den måde viden om den afdødes liv. QR-koder på gravsten er forholdsvist nyt, og Brian Forsberg, salgsansvarlig hos Danske Stenhuggerier A/S i Jerne, oplyser, at mange pårørende - især yngre - spørger interesseret til koderne, når de ser dem på gravsten, der er udstillet i salgslokalet i Jerne. - Jeg regner med, at flere med tiden vil vælge at få en QR-kode sat på gravstenen. Mange føler jo behov for at gøre ét eller andet, når de er på en kirkegård, og da kan det være naturligt at gøre noget digitalt. Mange står alligevel med en mobiltelefon i hånden, siger han og tilføjer: - Vi bliver mere og mere digitaliserede, og mange vælger i dag at mindes den afdøde ved at lave en digital mindeside. Sådan én kan man henvise til via en QR-kode på gravstenen. Koden kan også henvise til portrætter af den afdøde, tegninger og eventuelle videoklip. Brian Forsberg oplyser, at i de tre-fire år, Danske Stenhuggerier A/S i Jerne har solgt QR-koder til gravsten, har man ikke markedsført det nye tiltag ret meget. Derfor er der kun solgt højest fem. Et antal, han vurderer, vil vokse på sigt.

Mange føler - når de er på en kirkegård - et behov for at gøre et eller andet, og da kan det være naturligt at gøre noget digitalt. Mange står jo alligevel med en mobiltelefon i hånden. Brian Forsberg, salgsansvarlig hos Danske Stenhuggerier A/S i Jerne

QR-koder på gravsten QR står for "Quick Response" og er en lille, firkantet kode, der er placeret på en porcelænsplatte. Den kan scannes og aflæses ved hjælp af en smartphone.Er en gravsten forsynet med en QR-kode, kan besøgende på kirkegården scanne koden med en mobiltelefon og se billeder og video af den afdøde.



Pårørende, som ikke har mulighed for at besøge graven, kan få tilsendt et QR-kort, scanne koden derhjemme og få glæde af indholdet.



Synes de pårørende ikke om, at gravstenen forsynes med en lille firkant, kan koden gemmes i pynt, som stenen udstyres med, for eksempel en engel eller en fugl.



QR-koden kan placeres på gravstenen, på en lille, særskilt sten ved siden af gravstenen, eller - på større gravsteder - ved indgangspartiet.



Prisen for at få en QR-kode sat på en gravsten og få hjælp til at få udarbejdet den afdødes livshistorie digitalt er cirka 3.000 kroner plus moms. (Info: Firmaet Nikoras i Randers)

Vigtigt at fortælle historier Bedemand Bente Kirkegaard i Ribe er begejstret for det nye tilbud. Hun mener, QR-koder på gravsten er en gave til de efterladte. - QR-koderne kan hjælpe os med at huske de afdøde. De kan også være en del af en sorgbearbejdelse, ikke mindst hos børn og unge, som mister deres forældre i utide. Mange af dem føler på et tidspunkt, at folk omkring dem har glemt deres far eller mor, og det gør ondt. Forældre, som mister deres børn, oplever præcis det samme, fortæller hun. Pårørende kan få hjælp til at få lavet en digital livshistorie hos firmaet Nikoras i Randers. Her regner indehaver Steen Rasmussen med, at digitale gravsten bliver mere og mere udbredt herhjemme. Han tror samtidig, QR-koden en dag vil blive afløst af det, man kalder for augmented reality. Med den teknik kan besøgende på kirkegården få den afdødes livshistorie præsenteret digitalt på en mobiltelefon eller en iPad uden først at skulle scanne en QR-kode. Dermed slipper de pårørende for at skulle stå og se på en QR-kode, når de besøger gravstedet. - Man retter bare mobiltelefonen hen imod gravstenen; så begynder fortællingen. I de nye iPhones er der indbygget mulighed for at bruge denne teknik i højere grad end hidtil, fortæller Steen Rasmussen.