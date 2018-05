Bro-renovering vil forstyrre Ribes sommertrafik

RIBE: Dagmarsgadebroen har haft det bedre. Den gamle bro fra 1938 skal derfor gennem en større renovering, hvor der skal laves ny spuns, nye kantbjælker, ny fugtisolering, nyt fortov og nymalede rækværker med mere, og den store renovering går i gang 28. maj.

Arbejdet betyder, at der bliver spærret for al trafik fra rundkørslen ved Odins Plads ved Ribes banegård og til Kurveholmen helt frem til 8. oktober.

- Det er en omfattende renovering af broen, som desværre kun kan udføres i sommerperioden. Har man mulighed for at parkere på fx P-Nord, P-Syd eller P-øst i stedet for at køre ind i kernen af den gamle middelalderby, vil det være en stor hjælp og lette trafikken, som nu kun kan passere via Sønderportsgade og Hundegade, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen i en kommunal pressemeddelelse, hvor han forklarer, at det kommende arbejde gennemføres med respekt for, at broen i sig selv udgør en seværdighed i Ribe.

At arbejdet skal udføres netop i højsæsonen for turistbesøg er uundgåeligt, og lukningen af Dagmarsgade kommer også til at berøre rækkefølgen af andre planlagte anlægsarbejder i byen, så de trafikale påvirkninger af Dagmarsgade broens lukning minimeres.

Sidst den gamle bro blev renoveret var i 1969, og den har da også synlige skader, der trænger til at blive udbedret, så man kan næppe betegne det som fråds, at den nu kræver en større omgang. Den planlagte renovering forventes at løbe op i 1,7 millioner kroner.