Bro over Ribe Å kræver dispensation fra kommunen

Ribe: Vejdirektoratet har søgt om dispensation hos Esbjerg Kommune for at kunne projektere den nye bro, som blev besluttet som et led i udbygningen af omfartsvejen ved Ribe. Broen er en del af det vejprojekt, som forligspartierne i Folketinget i 2016 besluttede at gennemføre.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi fra kommunens side hellere havde set en anden løsning til udbygning af rute 11 ved Ribe. Men vi skal selvfølgelig loyalt medvirke til, at den beslutning, som forligspartierne i Folketinget har truffet, kan føres ud i livet. Derfor har vi i dag givet dispensation til, at Vejdirektoratet kan opføre en bro over Ribe Å, selvom broen ligger i et beskyttet naturområde, siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S).