Brexit skærer dybt i bundlinjen hos producent af foder til kæledyr

C&D Foods, det tidligere Arovit Petfood, får et overskud på 5 millioner kroner, men det kunne sagtens have været 15-20 millioner kroner højere, hvis ikke producenten af foder til kæledyr var blevet hårdt ramt af briternes exit fra det europæiske fællesmarked.

Esbjerg: En af Esbjergs stolte industriklenodier, irsk-ejede C&D Foods, tidligere Arovit Petfood, sender foder til kæledyr i lange baner over Nordsøen til England. Og det koster dyrt i disse år, hvor briterne og EU prøver at finde en passende vej for briterne ud af det europæiske fællesskab, Brexit.

Det britiske punds værdi er således blevet rundbarberet kraftigt, og briternes forringede købekraft har ramt C&D Foods bundlinje negativt med 15-20 millioner kroner i selskabets 2017-regnskab. Ligeledes har C&D Foods prisstigninger på virksomhedens primære emballagetyper ramt bundlinjen negativt.

Alligevel opnår fabrikken i Kjersing et overskud efter skat på omkring fem millioner kroner ud af en omsætning, der er reduceret med omkring 100 millioner kroner til cirka 570 millioner kroner.

- Da virksomheden sidste forår lukkede sidste kapitel i forhold til nedlukningen af produktion af ståposer og dåser, blev der kalkuleret med et fald i omsætningen. Omsætningen er derfor faldet med 100 millioner kroner som følge af dette, hvilket ligger inden for de forventninger, der var til denne strategi. Omsætningen af alubægre er fastholdt på samme niveau som tidligere, og det forventes, at omsætningen her vil stige over tid som følge af virksomhedens fokus på at være "Centre of Excellence" i netop produktion af alubægre, oplyser direktør Mogens Jensen.