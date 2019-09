Brede bybusser trumfer nyt centralt lyskryds igennem

Der er ikke plads nok til busserne i krydset ved Haraldsgade og Torvegade. Det skal en ombygning for 2,2 millioner kroner og et nyt signalanlæg lave om på.

Esbjerg: Det skal være let og bekvemt at tage bussen til og fra sygehuset. Det var et af målene, da man i 2017 moderniserede og omlagde hele Esbjergs bybusnet. Derfor har det også hele tiden været planen, at den nye hovedindgang ved Haraldsgade skulle betjenes, når den var færdig.

Det er den inden længe, og derfor begynder man nu på de sidste forberedelser til de nye stoppesteder langs Haraldsgade, inden de tages i brug. Det kræver dog først og fremmest, at busserne kan nå frem til dem.

Det kan de ikke i dag på grund af krydset ved Torvegade, der er for trængt og trafikeret til de store busser. Derfor skal det ombygges og have et signalanlæg.

- Vi er nødt til at udvide krydset, for ellers kan busserne ikke svinge ordentligt rundt, når de skal dreje ad Haraldsgade. Busserne kommer til at køre gennem krydset med hyppig frekvens, så deres skarpe svingradiusser vil også komme til at genere den almindelige biltrafik, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).