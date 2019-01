Ribe: Der var kortvarig frygt for en 13-årig datters sikkerhed, da der opstod brand i et kælderværelse på Drost Pedersvej i Ribe tirsdag morgen kl. 07.41. Heldigvis blev det hurtigt bekræftet, at familiens datter var hos en veninde, og alle husets beboere slap således uskadte fra branden.

Brandårsagen var noget defekt elektronik i værelset. / STOK