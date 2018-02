Brand i lejlighed: Beboere blev evakueret

Flere beboere i en ejendom i Vesterhavsgade i Esbjerg blev fredag aften evakueret, da der opstod brand i en af lejlighederne.

Politi og beredskab kunne hurtigt konstatere, at branden var opstået omkring et komfur, og brand- og sodskaderne begrænsede sig til køkkenet i den pågældende lejlighed.

Vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær fortæller, at betjente måtte sparke et par døre ind i ejendommen for at sikre, at alle beboere kom ud, og at det efterfølgende kunne konstateres, at ingen mennesker kom noget til i branden.