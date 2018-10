Spandet: Søndag eftermiddag gik der ild i en lade fyldt med halm på en adresse på Spandetvej sydøst for Ribe.

Alarmen gik kl. 17.13, og ilden udviklede sig kraftigt over et område, hvor der også var landsbrugsmaskiner. Ifølge vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi var der ingen fare for mennesker og dyr, og en person vil nu blive sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, idet branden blev antændt efter brug af en ukrudtsbrænder.