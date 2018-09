Brand i højhus i Esbjerg: 60 beboere evakueret

For nogle blev det en brat opvågning, da politiet slog døren ind til deres lejlighed natten til lørdag.

Men årsagen var ganske alvorlig, idet der var udbrudt brand i en 12 etagers beboelsesejendom på Mølleparkvej i det nordlige Esbjerg.

Politiet fik anmeldelsen klokken 00.16, at der var udbrudt brand i en lejlighed på 7. etage, og både politi og redningsfolk kunne hurtigt konstatere, at der var brug for at evakuere hele bygningen, der har 46 lejligheder.

- Der var en del røgudvikling, så vi besluttede hurtigt, at beboerne skulle ud, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I flere tilfælde måtte politiet slå døren ind for at vække de sovende beboere, og i alt 60 personer blev evakueret.

10 af dem blev indlagt til observation for røgforgiftning, og personale fra ejendomsadministrationen sørgede for genhusning til de mennesker, der havde brug for det.

Beboeren, i hvis lejlighed branden opstod, var hjemme, men brandårsagen er endnu ikke klarlagt, og derfor vil brandteknikere i løbet af lørdag undersøge lejligheden.