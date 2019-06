Brand i gartneri ved Tarp blev hurtigt slukket

ESBJERG: Syd- og Sønderjyllands Politi meldte mandag aften, at der var udbrudt brand med kraftig røgudvikling i et gartneri nær Esbjerg. Alarmen gik ind klokken 20.38.

Branden i gartneriet, der ligger ved Tarp nord for Esbjerg, kom dog hurtigt under kontrol, og allerede klokken 21.30 kunne vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi fortælle, at man var ved at være færdige med at slukke branden på stedet.

- Branden er formentlig opstået ved en kompressor, men vi skal have det undersøgt nærmere. Der er intet, der tyder på, at der er foregået noget kriminelt, sagde vagtchef Erik Lindholdt.