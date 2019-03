Brand i etageejendom: En tilskadekommen kørt til sygehuset

Esbjerg: En person fra en brændende lejlighed i en etageejendom i Esbjerg er kørt til skadestuen på Sydvestjysk Sygehus fredag eftermiddag.

Politiets vagtchef oplyser, at brandvæsenet har styr på branden, og at branden efter alt at dømme er begrænset til en lejlighed. Der kan dog være røgskader i de omkringliggende lejligheder.

Den brandskadede person har formentlig opholdt sig i lejligheden, hvor branden er opstået. Hvor alvorligt personen er skadet, kan politiet ikke oplyse. Det er en lægelig vurdering, siger politiet.

Politi arbejder på stedet i øjeblikket.

Der blev slået brandalarm kl. 14.29. Sydvestjysk Brandvæsen har været meget tilbageholdende med oplysninger om branden.