Brammings udviklingsplan i høring

Udviklingsplanen er en vision for Bramming - et bredt, overordnet oplæg til hvor, hvordan og hvorhen, Bramming skal udvikle sig de næste 25-30 år. Planen er ikke en facitliste, og før visionerne bliver til virkelighed, justeres de undervejs, ligesom realiseringen af ideerne i mange tilfælde både kræver udarbejdelse af lokalplaner og ændringer i kommuneplanen.

BRAMMING: Frem til 13. september har borgerne mulighed for at give deres besyv med om den strategiske udviklingsplan og masterplan, der netop nu er i otte ugers offentlig høring.

Højhus som vartegn

På de to workshops var der et stort og klart udtrykt ønske om at gå i dybden med fremtiden for hele området omkring boldbanerne, hallen, skolerne og plejecentret. Her er der behov for en særskilt masterplan, hvor behov, ønsker og muligheder analyseres grundigt. Af samme grund er disse områder ikke specifikt med i den strategiske udviklingsplan, der nu er i høring.

Imidlertid er udviklingen af strategiplanen og dialogen med borgerne mundet ud i fire konkrete hovedemner, hvis indhold er af betydning for områdets fortsatte udvikling og udbygning.

Det drejer sig om et nyt og centralt beliggende torv mellem SuperBrugsen og Nørretorv, hvor byen kan samles og dermed styrke handelslivet, fordi kunderne herfra kan ledes direkte til en stor P-plads midt i byen.

Derudover mener flere, at bymidten ikke er fulgt med byens vokseværk, og at man derfor bør kunne bygge tættere og højere i bymidten. Måske endda bygge et højhus i op til seks etager, der kan markere byens centrum og blive Brammings nye vartegn.