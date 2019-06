Brammings nye vaskehal indviet - men meningerne er stadig delte

Bilisterne holdt i kø for at få vasket bilen i Brammings nye vaskehal, der blev indviet fredag formiddag. Foto: Kirsten Enevoldsen.

Fredag formiddag blev den meget omtalte - og omstridte - vaskehal på grunden over for Brugsen indviet. Dagen forinden var avisen i byen for at lodde stemningen omkring hallen, og her må man konstatere, at der er både tilhængere og modstandere.

BRAMMING: Meningerne har været mange, og de har været delte. Bramming Lokalråd har fra starten været en arg modstander af, at der skulle bygges en vaskehal på grunden ved Nørregade og Plantagevej, og hos borgerne i Bramming har der også været heftig debat om vaskehallen - med både tilhængere og modstandere. Nu er vaskehallen bygget. Den er taget i brug, og fredag blev den officielt indviet med flag, gode tilbud og bilister, som holdt i kø for at få vasket bilen. JydskeVestkysten var torsdag formiddag forbi vaskehallen for her at lodde stemingen hos Bramming-borgere, som færdedes i området ved hallen og Brugsen, og her kunne vi konstatere, at meningerne om vaskehallen fortsat er delte. Der er stort set enighed om, at den røde murstensbygning, som benzinselskabet OK har bygget, tager sig ganske nydeligt ud i bybilledet. Men herfra strakte enigheden sig så ikke så meget længere. Erik Thomsen fra Engparken var ude og lufte sin hund - Bichon Havaneseren Ninne - og Erik er én af dem, som synes vaskehallen tager sig godt ud. - Det er en pæn bygning. Det er da noget pænere end der var før. Til gengæld tror jeg ikke rigtig, der er brug for vaskehallen. Vi har tre i forvejen i Bramming, og det er nok. Jeg kommer heller ikke selv til at bruge den. Jeg vasker selv min bil, fortæller han. Egon Vestergaard, pensioneret kommunegartner synes også den nye bygning er pæn. - Den falder godt ind i bybilledet. Men den skulle jo aldrig have været bygget. Jeg kommer heller ikke til at bruge den. Jeg klarer selv bilvasken, lyder det fra Egon Vestergaard.

- Det er en pæn bygning. Det er da noget pænere end der var før. Erik Hansen, Engparken, Bramming

Foto: Foto: Ole Maass Erik Hansen synes den nye vaskehal tager sig godt ud i bybilledet. Men han kommer ikke selv til at bruge den, da han selv vasker sin bil, fortæller han. Foto: Ole Maass.

Pengemændene Egon Christensen kommer forbi på cykel, og han er også kritisk. Han synes selve bygningen er pæn, men til gengæld synes han ikke om placeringen af hallen. - Sådan en vaskehal skal ikke ligge inde midt i byen. Det havde været bedre med nogle nye boliger der. Men det er jo altid pengemændene, som i den sidste ende får deres vilje, lyder hans kritiske kommentar. Jane Hansen kommer trillende med barnevognen med syv måneder gamle Sebastian. Hun er til gengæld meget glad for den nye vaskehal. - Jeg synes debatten om vaskehallen og om nye blomsterkasser i gågaden her været latterlig. Jeg synes den nye vaskehal er en pæn bygning, og vi kommer også til at bruge vaskehallen. Vi bor i lejlighed, så vi kan ikke bare lige selv vaske bilen, siger Jane Hansen og slår fast, at hun er "megafan" af den nye vaskehal.

Foto: Foto: Ole Maass Jane Hansen siger, at hun er megafan af den nye vaskehal. Hun kommer også til at bruge den, da hun bor i lejlighed og derfor ikke uden videre har mulighed for selv at vaske bilen. Foto: Ole Maass.

Flaget blev hejst, og der var gode tilbud fredag formiddag, da benzinselskabet OK indviede sin nye vaskehal i Bramming. Foto: Kirsten Enevoldsen.