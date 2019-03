Brammings nye vaskehal er klar i juni

Den meget omdiskuterede vaskehal på grunden over for SuperBrugsen bliver moderne og miljøvenlig med et vandforbrug på kun omkring 35 liter vand pr. bilvask. Det betyder, at vaskehallen det nordiske miljømærke, Svanemærket.

BRAMMING: I Bramming har debatten til tider været heftig og uforsonlig, når det handler om byens kommende OK-vaskehal. Men byggeriet af vaskehallen på hjørnet af Nørregade og Plantagevej er gået i gang, og i følge en pressemeddelse fra Region Syd Detail A/S, som står bag vaskehallen, kan bilisterne i Bramming se frem til at tage vaskehallen i brug om godt tre måneder - i midten af juni.

- Vi glæder os til at præsentere den nye vaskehal for borgerne i Bramming. Den får et meget moderne look, og så er vi stolte over, at den er udmærket med det nordiske svanemærke, fordi den er så miljøvenlig, konstaterer direktør Allan Knudsen fra Region Syd Detail A/S.

Ved en konventionel bilvask bruges der i gennemsnit cirka 150 liter vand i en almindelig vaskehal. Men i en svanemærket OK-vaskehal, som den kommende i Bramming er nettoforbruget kun omkring 35 liter pr. bilvask. Det lave vandforbrug skyldes, at vaskehallen forsynes med effektive renseanlæg, så de resterende 115 liter vand renses og genbruges. Vandet, der ledes bort fra vaskehallen går til en biologisk rensebrønd, hvor bakterier "æder" de skadelige stoffer - kemikalier, olier og tungmetaller - så også spildevandsudledningen belaster miljøet mindre.

Den kommende nye vaskehal i Bramming bliver så moderne, så den "taler sammen" med OK's app, som flere end 300.000 danskere har installeret på deres smartphone. Det betyder, at man kan blive siddende i sin bil og starte vaskehallen fra forsædet.

- Med OK's app behøver man slet ikke forlade bilen på noget tidspunkt, når den skal vaskes. Det er nemt, og jeg tror mange bliver glade for det, konstaterer Allan Knudsen.