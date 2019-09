Brammings lokalrådsformand modtog Månedens Skulderklap

Brammings lokalrådsformand Jørgen Holberg blev under stort bifald overrasket på scenen ved skøjtesøens indvielse, hvor han modtog Sydbank og JydskeVestkystens hæder, Månedens Skulderklap. Ikke kun for hans store arbejde med skøjtesøen, men for hans brændende engagement i Bramming.

Bramming: Han blev en kende overrasket, lokalrådsformand Jørgen Holberg, da filialchefen for Sydbank Bramming, Søren Mauritsen Nielsen, midt under festlighederne ved indvielsen af Brammings nyrenoverede skøjtesø, pludselig gik på scenen og bad om ordet.

Det hele skete midt under et interview på scenen med borgmester Jesper Frost Rasmussen og Jørgen Holberg, og Søren Mauritsen Nielsen greb mikrofonen og forklarede, hvordan Jørgen Holberg altid sørger for at rose andre for deres gode arbejde, og at der nu også var nogen, der ville rose ham.

Det var Jørgen Holbergs kolleger i Brammings lokalråd, der havde indstillet formanden til prisen, og de har igennem mange år på allertætteste hold oplevet, hvordan Jørgen Holberg er byens mand.

Et af de ord, kollegerne havde sat på Jørgen Holberg var, at han altid er velforberedt, men det var tydeligt for alle fremmødte på festpladsen, at Jørgen Holberg på ingen måde havde forberedt sig på at modtage Månedens Skulderklap, og det kom da også som en stor overraskelse for ham.