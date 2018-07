Brammings lirekassemand er med i byfestugen

Bramming: Sommeren igennem kan man opleve Jan Grønbæk, Brammings egen "lirekassemand", rundt i sommerlandet, hvor han på de store markedspladser, turiststeder med videre, glæder mange mennesker med sine glade toner og festlige humør.

Under Brammings festuge fra den 2. til den 5. august, stiller han igen i år op for at være med til at sprede glæde blandt byens borgere. Man kan møde Jan Grønbæk rundt i gaderne og på festpladsen med hans lille "markedsorkester", som er ret unikt. Hele det omfattende udstyr er købt hjem fra Tyskland, hvor man blandt andet sammen med Holland har store og fornemme traditioner for mekaniske musikinstrumenter og gadeorgler. Og Jan Grønbæks lille setup må nærmest betegnes som et lille markedsorgel i miniformat.