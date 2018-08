Brammings kulturelle fyrtårn renoveres

Renoveringen af salen i Kosmorama er ikke fra det eneste større projekt, som folkene bag den gamle biograf har sat i søen. Sideløbende med renoveringen af salen kommer Kosmorama også til at råde over et 50 kvadratmeter stort område, som indrettes til lager samt et opholdsrum til de orkestre, som giver koncerter. Lige nu er der kun et lille beskedent "kontor" i foyeren, som orkestrene kan klæde om i og holde pauser i. De nye faciliteter betyder samtidig, at folkene bag Kosmorama ikke skal ud og leje et telt, når der eksempelvis holdes julefrokost, og i lagerlokalet kan man også opbevare stole, når der holdes stående koncerter i den gamle biograf. De nye faciliteter, som indrettes til højre, hvor der tidligere var slagterforretning, skal stå klar senest i slutningen af september. Første koncert efter renoveringen er med Nikolaj & Piloterne, lørdag den 6. oktober.

- Vi får en jævn tilgang af sponsorer, og alle de sponsorer vi havde i forvejen har gentegnet deres sponsorat. Det tager vi som et kæmpe skulderklap og et tegn på, at de både vil det godt for os, men også ønsker at Bramming skal være en levende by med et godt kulturtilbud, som det vi byder på, siger han.

Godt ry og opbakning

Jørgen Thiim er manden, som booker musikerne til koncerterne i Kosmorama, og han kan konstatere, at den gamle biograf i Bramming har et godt ry blandt musikerne - ligesom publikumsopbakningen i de seneste par år har været klart opadgående.

- Den 10. november får vi besøg af Allan Olsen. De 150 billetter, som er kapaciteten til en sid ned koncert, solgte vi på godt et døgn. Et orkester som Electric Guitars har spilles hos os fire gange, og rigtig mange musikere ringer selv og spørger, om de må spille hos os. Fordi de ved, at der er gang i den, og fordi de ved, at vi behandler dem godt. På den måde har vi fået skabt et ry hos mange af de orkestre og solister, som vi har mulighed for at booke. Vi prøver ikke at konkurrere med Tobakken i Esbjerg, men at være et godt supplement samtidig med, at vi faktisk har et godt samarbejde med dem og også engang imellem får konsulenthjælp hos dem, understreger Jørgen Thiim.