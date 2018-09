Brammings gamle fodbolddrenge mødes igen 50 år efter

I 1968 spillede Bramming Boldklubs daværende førstehold sig for første gang op i Danmarksserien. På torsdag mødes alle spillerne - minus to - igen i klubhuset ved Bramming Stadion.

BRAMMING: - Kan du huske....?

Det spørgsmål kommer garanteret til at lyde mange gange, når Bramming Boldklubs gamle fodbolddrenge - anno 1968 - torsdag ved middagstid mødes igen i klubhuset ved Bramming Stadion. Bag initiativet til at samle de gamle BB-drenge, som i 1968 som det første Bramming-hold rykkede op i Danmarksserien står to af spillerne, Bent Frandsen og Ejnar Platz sammen med holdets daværende træner, Knud Clausen, som i dag er 84 år, men stadig rask og rørig.

Knud Clausen mindes også den kamp, som skulle afgøre oprykningen. Det var en udekamp i Horsens.

- Vi vidste på forhånd, at vi skulle vinde kampen. Men vi vidste også, at vi ikke kunne nøjes med at vinde med ét eller to mål. Vi skulle have en stor sejr, for ellers ville VRI rykke op. Vi klarede vores del af opgaven og vandt med 5-0, og i bussen på vej hjem fra Horsens hørte vi så i radioen, at VRI kun havde vundet med 3-1. Det var Gunnar Nu Hansen, som læste det op i sportsnyhederne i radioen den søndag. Havde VRI vundet med 3-0 var de rykket op. Nu blev det i stedet os, og så tog vi hjem til Bramming og festede, fortæller Knud Clausen.