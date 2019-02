Brammings firbenede eftersøgere har ti års jubilæum

På landsplan tæller eftersøgningsenheden under Danmarks Civile Hundeførerforeningen cirka 150 hunde. Fem af dem har hjemme i Bramming. Lokalafdelingen kan i år fejre ti års jubilæum.

Bramming: Sniff, sniff, sniff. Dyrskuepladsen er et af Brammings mest gennemsøgte områder. Det grønne areal er træningsplads for fem våde hundesnuder, der er specialtrænet til at opspore forsvundne genstande.

De firbenede snusere udgør sammen med deres menneskelige partnere den lokale eftersøgningstjeneste i Bramming.

Tjenesten hører under Danmarks Civile Hundeførerforening, DCH, og tæller på landsplan cirka 150 godkendte hunde, hvoraf fem har hjemme i Bramming. Afdelingen udmærker sig ikke alene ved at være stor, men også ved at være en af landets ældste. I år kan de fejre ti års jubilæum - og det er i høj grad Bent Schmidt og Carsten Poulsens fortjeneste.

- Vi mødte hinanden til hundetræning, og blev begge ret bidt af det. Efter lidt tid begyndte vi at deltage i konkurrencer, og i den forbindelse mødte vi Peter Søndergaard og Poul Bech. Det var dem, der stiftede den civile eftersøgningstjeneste i sin tid, og de opfordrede os til at være med. Sådan opstod lokalafdelingen i Bramming, fortæller Bent Schmidt, der udover at være medstifter også er klubbens formand.

Bramming-hundene har tilsammen 337 eftersøgninger bag sig. De er i stand til at opspore alt fra høreapparater, briller og smykker til håndholdte gps'er og mobiltelefoner. Så længe den forsvundne genstand har været i menneskekontakt, kan sporhundene fra Bramming med stor sandsynlighed finde den.