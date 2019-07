Bramminge Apotek skal gennem større ombygning

Bramming: For et par år siden måtte apoteker Kurt Høj konstatere, at hussvamp havde spist en god del af trægulvet under Bramminge Apoteks bageste del. Det blev renset og der blev lagt nyt betongulv. Nu er turen kommet til gulvet i den del af apoteket, som kunderne normalt kommer i.

- Ikke fordi, der er konstateret hussvamp, men for at være på den sikre side. Det er jo et ældre hus, vi bor i, der er trægulv, og det er guf for hussvamp. Vi ved ikke, om der er hussvamp, men vi bliver nødt til at gøre noget - at forebygge. Jeg tør ikke andet. Det er prisen for at bo i et herligt gammelt hus som det her, siger apoteker Kurt Høj.

Mandag den 5. august begynder håndværkerne på arbejdet. Og det betyder indskrænkning af det areal, som kunderne kommer i. Apoteket må ikke holdes lukket, så arbejdet bliver delt i flere tempi. Først ordnes den ene halvdel, siden den anden, så arbejdet vil stå på i flere måneder, da betonen, der bliver støbt i gulvet, skal hærde helt op, inden der kan lægges nyt gulv, og det tager op mod en måned, før betonen er hærdet igennem, oplyser Kurt Høj.