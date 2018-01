Bramming-viadukt er blevet en lysende skulptur

- Ideen har været at belyse søjlerne og skabe en flot lysinstallation. Inde i Viadukten har vi kun ønsket vejbelysning af sikkerhedsmæssige årsager for ikke at distrahere bilisterne. Projektet med belysningen er udviklet sammen med Philips - og inspirationen er hentet fra belysningen ved blandt andet flere motorvejsbroer, siger Per Jørgensen, arkitekt i kommunens byplanafdeling og fast deltager i møderne i Bramming Byforum.

BRAMMING: Bramming har fået et nye lysende vartegn. Byens jernbanebro, som går over Viadukten - byens centrale færdselsåre, hvor trafikanterne fra Darum og sydbyen kommer ind i centrum er nu belyst med grønt og blåt lys på broens søjler - det grønne lys på sydsiden af broen, det blå lys på nordsiden. Og inde i tunnelen er der hvidt lys, så både fodgængere og cyklister kan føle sig trygge ved at færdes under en bro, som indtil for kort tid siden fremstod både mørk og temmelig skummel.

Overdragelse

Stig B. Kindberg er diplomingeniør og ansvarlig for belysningsprojekterne i Esbjerg Kommune, og han havde onsdag morgen sammen med sine medarbejdere "overdragelsesforretning" med firmaet Elcon, som har stået for at udføre lysprojektet på Viadukten i Bramming.

- Ud over, at vi har sat nyt lys op i selve Viadukten har vi udført mange renoveringer omkring og under selve Viadukten. Renoveringer borgerne ikke kan se. Blandt andet var vi nødt til at skifte to gadelys elskabe. De gamle skabe faldt bogstaveligt fra hinanden, og en del ledninger var brændt af. Alle gadelyskabler under jorden, som går gennem Viadukten er også blevet skiftet. Inklusive de to nye el-skabe og anlægsarbejdet i forbindelse med kabelskiftet har vi af gadelysdriften betalt knap 100.000 kroner ud over de midler Bramming Byforum har betalt til projektet, oplyser Stig B. Kindberg.

Det blå og grønne effektlys, som oplyser broens søjler tændes og slukkes samtidig med, at det almindelige gadelys tændes og slukkes.