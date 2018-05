Bramming slap gækken løs 1. maj

BRAMMING: Den tidligere landsholdsspiller og vestjyske fodboldlegende, Jens Jørn Bertelsen, var dagens første "taler" til 1. maj mødet i Bramming. Han var der ikke for at tale politik, men i sin egenskab af næstformand for De Hjemløses Venner i Esbjerg, og anledningen var, at arrangørerne af 1. maj-dagen i Bramming havde besluttet, at overskuddet fra salget af 1. maj-emblemer skulle gå til De Hjemløses Venner.

- Vi hjælper med at skaffe midler til at genhuse folk, når de vælter omkuld. I en årrække har vi hjulpet 150-170 personer om året, men sidste år steg antallet af folk, som skulle have hjælp. Her hjalp vi over 200 hjemløse med at skaffe møbler, indbo og indrette boliger til dem, fortalte Jens Jørn Bertelsen.

Den gamle fodboldspiller var der i en alvorlig anledning, og alvor var der også i de politiske talere ved 1. maj-mødet. Men i Bramming har de ellers i den grad sans for at slå gækken løs og sørge for, at det hele foregår i en temmelig munter, uhøjtidelig og afslappet stemning. Det sørger den musikalske duo, Jørn Jørgen Jyde for. SF-byrådsmedlem Jørn Boesen Andersen og hans musikalske makker, Jørgen Hvitved, er et par muntre og uhøjtidelige musikanter, som skabte gode vibrationer på en kølig 1. maj-dag, hvor der med cirka 40 deltagere i arrangementet var god plads i teltet.