Bramming slår Ribe og Esbjerg i befolkningsvækst

RIBE/BRAMMING: Af de tre største byer i Esbjerg Kommune blev Bramming den klare vinder i den interne og givetvis meget uofficielle kappestrid om at tiltrække flest nye indbyggere set over en 12-årig periode fra 1. januar 2006 til 1. januar 2018. I løbet af de 12 år steg befolkningstallet i Bramming med 360 indbyggere, svarende til 5,3 procent. Fra 6793 til 7.153 indbyggere.

Ribe fik i samme tidsrum en vækst på 2,1 procent. Fra 8.081 til 8.259 indbyggere. Den absolutte "storebror" i kommunen, Esbjerg, fik 512 flere indbyggere i løbet af de 12 år. I procent svarer det til en stigning på 0,7 procent.

Torben Kjær Andersen, medlem af lokalrådet i Bramming har via kommunens forvaltning fremskaffet tallene, og han slår fast, at tallene ikke skal bruges til hverken at "mobbe" Esbjerg eller Ribe, men til at være med til at sikre Brammings fremtidige udvikling.

- Vi skal glæde os over den mangfoldighed af tilbud for bosætning, der er i hele kommunen. Men jeg har helt konkret bedt om tallene fra forvaltningen, fordi vi i Bramming nu er godt i gang med arbejdet med en strategisk udviklingsplan for byen. Vi skal snart have et borgermøde, og så er det godt at have tal og fakta på plads. Og tallene for befolkningsvækst er en del af grundlaget for den fremtidige udvikling med blandt andet nye boligområder i Bramming, siger Torben Kjær Andersen.