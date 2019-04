Fra 1. maj til 1. august afprøves flere nye tiltag i Nørregades gågadedel og på Nørretorv for at gøre det centrale handelsområde mere attraktivt.

- I Esbjerg Kommune har vi tidligere med succes afprøvet midlertidige installationer for at se effekten af disse. Det har vi blandt andet gjort i forhold til inventaret i den nyrenoverede del af Kongensgade, og i Havnegade blev promenadekonstruktionen testet i træ. I Bramming har vi allieret os med nogle af de, som forhåbentlig vil opleve positive følgevirkninger af de nye initiativer, og det har givet værdifuld viden om trafikanternes adfærd i området, siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini.

Trafiktryghed for fodgængere

Et af de nye tiltag skal skabe større trafiktryghed for fodgængere ved at gøre det tydeligt, at det er en gågade og at bilisterne skal tage hensyn til de gående. Samtidig skal Nørretorv invitere til ophold, og derfor installeres der både en scene og midlertidige siddepladser. Blomsterkasser i hele området skal skabe mere stemning og gøre det nemmere at afkode de trafikale regler i området.

- Målet er at ændre den trafikale adfærd, og det sker ofte ikke bare fra den ene dag til den anden. Fra Esbjerg Kommunes side kommer vi til at følge med i, hvad ændringerne betyder. Hele forsøget vil blive evalueret på baggrund af trafikale målinger og undersøgelser blandt borgere og interessenter. Hvis de foreløbige tilkendegivelser er meget positive, kan tiltagene muligvis forlænges ud over forsøgsperioden. Evalueringen vil desuden indgå i det videre arbejde med at skabe fremtidens Bramming, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.