Bramming kridter skoene til stor plan for byen

Endnu kender vi ikke svarene på spørgsmålene, men torsdag eftermiddag inviterede lokalrådet i Bramming projektchef hos rådgivningsvirksomheden, Cowi, Kristian Brandsager samt byplanlægger i Esbjerg Kommune, Berit Ellebye på en større vandretur rundt i Bramming. Projektchefen og byplanlæggeren er således to af de nøglepersoner, som skal være med til at styre processen og arbejdet med den kommende overordnede udviklingsplan for Bramming.

Fremtidssikring

- Vi bruger vandreturen til at vise byen frem. For os handler det om at fremtidssikre Bramming og være med til at sørge for at byen udvikler sig både med hensyn til boliger og erhverv og på alle de andre områder. Og her handler det også om at skabe synlighed om Bramming, konstaterede lokalrådsformand Jørgen Holberg, som på rundturen også var ledsaget af lokalrådsmedlemmerne Torben Kjær Andersen og Pahl Junkuhn.

Projektchef hos Cowi, Kristian Brandsager havde allerede onsdag været rundt i Bramming, og han mener ud fra sine førstehåndsindtryk, at det er en by med masser af kvaliteter.

- En ung familie, som køber hus og flytter til Bramming får rigtig meget for pengene. Her er gode boligområder, skoler og et varieret fritidsliv. Vi er tæt på motorvejen, så man har gode muligheder for at pendle til jobs. Men i modsætning til mange andre byer af Brammings størrelse har byen også et stort industriområde, så der er også masser af jobmuligheder i byen, og så er Bramming også en meget grøn by med masser af flotte træer, lyder de rosende ord fra konsulenten, som altså skal skal være med til at styre den proces, som skal resultere i den plan, som skal trække de store linjer for de kommende års udvikling af Bramming.