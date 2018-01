Bramming gavlmaleri hænger i en tynd tråd

Endnu mangler der grønt lys fra kommunen, og det trækker måske så længe ud, at projektet opgives. Endnu mangler der grønt lys fra kommunen, og det trækker måske så længe ud, at projektet opgives. Der mangler grønt lys fra kommunen. Det trækker måske så længe ud, så projektet opgives.

- Gavlen er min, og den sætter jeg i stand. Mogens Jessing er klar med det farverige motiv. Stilladsgruppen A/S i Esbjerg sponsorerer det nødvendige stillads. Sørens Farve & Tapet sponserer malingen. Og Rybners Tekniske Skole er med på at lade nogle malerelever udføre arbejdet som et undervisningsprojekt, siger han.

Flere Bramming-borgere har været i røret med spørgsmålet, så vi forsøger at få svar hos ideens ophavsmand, Robin Poulsen - sekunderet af den lokale kunstner, Mogens Jessing, der for måneder siden skabte udkastet til den lokale gadekunst i et af byens lidt "trætte" kryds

Tilladelse mangler

- Vi mangler kun tilladelsen fra Esbjerg Kommune, før opgaven kan gives videre til Rybners. Fra kommunen meddelte man for et halvt års tid siden, at spørgsmålet skulle i udvalg. Det kom det så på det første møde i Plan- og miljøudvalget her i januar, men der blev ikke truffet beslutning. Spørgsmålet om gavlmaleriet blev kun drøftet, da en afgørelse skal afvente en udtalelse/indstilling fra Bramming Byforum. Men her holder man først møde næste gang i maj.

- Med andre ord: Nu har det trukket så længe ud, at ideen med at køre det som et projekt i samarbejde med Rybners næppe lader sig realisere i dette skoleår. Og ærlig talt: Så kan det vel også være lige meget, siger en modløs Robin Poulsen, der har forhandlet hele forløbet igennem med en lokal arbejdsgruppe, som gerne ville være med til at peppe det triste kryds op og gøre det til et glad visitkort for både lokale og besøgende i byen.