Bramming-fjernvarme i top 11 med prisstigning

Årsagen til prisstigningerne er, at det såkaldte grundbeløb til de mindre fjernvarmeværker bortfalder, et grundbeløb som hidtil er betalt af elforbrugerne via den såkaldte PSO-afgift, fortæller Steen Thøgersen.

Fjernvarmeforbrugerne i Toftlund får den største stigning med 8.694 kroner, så prisen her for et gennemsnitligt parcelhus på 130 kvadratmeter kommer til at ligge på 18.016 kroner.

Dermed ender Bramming Fjernvarme i top 11 - som nummer 11 af de foreløbig 98 fjernvarmeværker, som har offentliggjort, hvor meget prisen kommer til at stige for deres respektive værker. Men sammenlignet med andre mindre fjernvarmeværker ligger Bramming stadig i den lave ende med den samlede pris på fjernvarme.

BRAMMING: Driftsleder Steen Thøgersen fra Bramming Fjernvarme har i sit nabolag set indtil flere naboer, som i de seneste uger og måneder har indkøbt store mængder kløvet træ, som de har stablet i store bunker til deres respektive brændeovne. Han er ikke i tvivl om, at det er reaktionen på de prisstigninger på fjernvarmen Bramming Fjernvarme meldte ud i september sidste år. Dengang meldte Bramming Fjernvarme ud, at prisstigningen ville blive på cirka 60 procent, og det kom til at holde stik. Prisen på et gennemsnitsparcelhus i Bramming på 130 kvadratmeter stiger fra 8.755 kroner i 2018 til 13.956 kroner i 2019 - en stigning på 59,4 procent.

Af de 20 fjernvarmeværker, som får den største stigning i fjernvarmeprisen er Bramming Fjernvarme - på trods af stigningen på 59,4 procent - stadig fjerdebilligst af de 20 værker. Kun værkerne i Videbæk, Give og Jægerspris er billigere end Bramming, hvor prisen på et 130 kvadratmeter stort parcelhus i 2019 ender på 13.956 kroner for en gennemsnitsforbruger, som på årsbasis har et forbrug på 18.100 kilowatttimer. Der er 2559 andelshavere tilsluttet Bramming Fjernvarme.

Forældet lovgivning

Han sidder i bestyrelsen i foreningen Dansk Fjernvarme, og han slår fast, at både han og foreningen allerede for syv år siden startede med at gøre den daværende energiminister - og siden flere følgende energiministre opmærksom på, at de mindre fjernvarmeværker var fanget af en forældet lovgivning som følge af, at de var bundet op på at producere fjernvarme med den dyre naturgas som energikilde.

- Kritikken af prisstigningerne skal man rette mod politikerne, som har været langsomme i betrækket til, at få lavet de her ting om. Først den 26. oktober sidste år kom energiminister Lars Christian Lilleholt med et udspil, som han fik opbakning til fra resten af Folketinget om blandt andet at ophæve bindingen til naturgas. Men det var for sent til at forhindre prisstigningerne, siger Steen Thøgersen.

Han fortæller, at man i bestyrelsen for Bramming Fjernvarme lige nu overvejer at investere i en såkaldt varmepumpe luft til vand, men det er en teknologi, som endnu langt fra er fuldt afprøvet, og det er en millioninvestering. Så det er endnu for tidligt at sige, hvad de overvejelser ender med, understreger Steen Thøgersen.