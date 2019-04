Bramming-efterskole skal have ny forstander

Passion og interesse

Bestyrelsen er nu gået på jagt efter en ny forstander eller et nyt forstanderpar, som der står i jobopslaget.

Ansøgerne skal have en passion for og oprigtig interesse i at arbejde med teenagere og at gøre det i efterskoleformen, have et tydeligt værdimæssigt ståsted og stor rummelighed for andre synspunkter, have syn for at udvikle skolen, pædagogisk som fagligt, have flair for ledelse og have stærke relationer til elever, elevforældre og medarbejdere samt sans for økonomi og lyst til at være skolens primære ansigt udadtil.

Ansøgningsfrist er den 12. april.