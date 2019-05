Bramming-efterskole har ansat nyt forstanderpar

- Vores to ældste børn har været elever på Sydvestjyllands Efterskole, så ad den vej har vi haft et nært kendskab til skolen og dens værdier. Det er værdier vi i høj grad selv kan stå inde for, siger Tonny Dall Sørensen.

Fra den 1. august i år skal de to i fællesskab udgøre det nye forstanderpar på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming, og samtidig skifter Tonny Dall Sørensen kasket i forhold til en efterskole, som han og hustruen i mange år har haft et tæt forhold til. I det seneste år har Tonny Dall Sørensen således været skolens bestyrelsesformand, men da han selv søgte den ledige stilling som forstander efter det hidtidige forstanderpar, Leif og Bente Kruse, fratrådte Tonny Dall Sørensen samtidig formandsposten. Derfor har han heller ikke selv været med i ansættelsesprocessen, som er foregået professionelt og med anonymitet i forhold til alle ansøgere.

Det nye forstanderpar på Sydvestjyllands Efterskole, Tonny Dall Sørensen og Heidi Holm er begge 43 år. De har børnene Melissa, 20 år, Marius 17 år og Matilde, 14 år. De to yngste børn flytter med mor og far fra Haderslev til Bramming.

Fra Haderslev til Bramming

Han og hustruen og deres to yngste børn rykker nu teltpælene op fra Haderslev, hvor familien bor og flytter ind i forstanderboligen på Bramming Hovedgård. Tonny Dall Sørensen har selv en bred ledererfaring med i bagagen til jobbet i Bramming. Han har arbejdet som ungdomskonsulent, været landsleder for Indre Missions ungdom og forstander for Sommersted Efterskole, som lukkede i 2012. Han har diplom i ledelse og har udgivet bogen "Den autentiske leder", som han blandt andet bruger som udgangspunkt for foredrag han holder i flere forskellige sammenhænge.

Hustruen Heidi Holm Sørensen er uddannet lærer og har desuden en diplomuddannelse i specialpædagogik. Hvilke visioner har det nye forstanderpar for Sydvestjyllands Efterskole?

- Først og fremmest vil vi starte med at stikke fingeren i jorden. Vi kommer til en meget veldrevet efterskole, men det vil være en fejl kun at satse på at vedligeholde driften og ikke satse på udvikling. For gør vi ikke det er det lig med stilstand. Men først og fremmest skal det ske i et samarbejde med skolens medarbejdere og bestyrelse, og her skal vi som nævnt lige starte med at stikke fingeren i jorden, inden vi kommer med for mange programerklæringer, siger Tonny Dall Sørensen.