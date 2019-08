BRAMMING: - Vil du, vil du, vil du danse med mig, lød opfordringen fra sangeren i No. 1 Danceband, og ved 11-tiden på på pladsen ved festteltet i Skolegade i Bramming var der ikke så mange, der fulgte den opfordring fra det gamle hit, som Flemming Bamse Jørgensen og hans venner i sin tid gjorde til folkeeje.

Til gengæld skinnede solen, og der blev udskænket kolde fadøl, shots og andre gode drikkevarer på pladsen, hvor snakken gik lystigt, og hvor der ikke var mange ledige siddepladser ved borde og bænke. Det handlede mere om hygge og kolde fadbamser i det lune solskinsvejr end om store fysiske udfoldelser på dansegulvet. Det var lidt for tidligt på dagen i Bramming.

Gik man fra Skolegade igennem smøgerne til Nørregade var det derimod ungdommelig foretagsomhed og lyst til at sælge det aflagte legetøj, som prægede billedet. Blandt andet hos søskendeparret Katrine og Signe Kjær Steiner på henholdsvis 13 og 8 år, som havde en bod ved kræmmermarkedet sammen med bedstemor, Elna Kjær fra Gredstedbro.

- Vi har solgt nogle Disney-figurer, en karussel og et walkie talkie-sæt. Foreløbig har vi solgt for 113 kroner. De penge deler vi, kunne storesøster Katrine berette. Hun føjede til, at hun ville bruge pengene fra dagens salg på tøj, mens lillesøster måske kunne finde på at investere pengene i nyt legetøj.