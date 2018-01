Bramming-borgermøde om nabohjælp

BRAMMING: Hvordan undgår man at få besøg af ubudne gæster i sin hus eller lejlighed er temaet for et borgermøde, som Bramming Lokalråd holder torsdag den 1. februar, klokken 18 på Bramming Banegård.

- Det er et aktuelt emne, selvom jeg har indtryk af, at der generelt er et fald i antallet af indbrud både i Bramming og i resten af landet. Det er ikke så længe siden der var flere indbrud i sydbyen i Bramming - på Kaj Lykkes Allé og i Sønderparken - så vi forventer, at det er et emne, som vil interessere mange, siger Jørgen Holberg, formand for Bramming Lokalråd.

Ved mødet, hvor der sættes fokus på nabohjælp og hvad man selv kan gøre for at undgå indbrud, kommer der repræsentanter for Syd- og Sønderjyllands Politi og fortæller og giver gode råd. Herudover vil Michael Ries, som er medlem af lokalrådet fortælle om erfaringer fra sit lokalområde, hvor man har etableret en ordning med nabohjælp.

Mødet på Bramming Banegård er åbent for alle interesserede.