Bramming: På vej med en folkefest for Skøjtesøerne

BRAMMING: På en stille mandag formiddag i slutningen af juli ånder der mest af alt fred og ro omkring Skøjtesøerne i Bramming. Men idyllen omkring søerne skal i midten af september - fredag den 13. - gerne have en ordentlig "indsprøjtning" i form af det, der meget gerne skal blive til en folkefest, som skal markere indvielsen af de nyrenoverede søer.

En fem-mands arbejdsgruppe under Bramming Lokalråd er lige nu godt i gang med at planlægge festen, og det skal gerne blive en stor én af slagsen, lyder det fra Heine Vangsgaard, som er koordinator for arbejdsgruppen.

- Ja, vores mål er at få hele byen med til indvielsesfesten. Det her projekt betyder rigtig meget for mange mennesker i Bramming, og derfor arbejder vi også meget bredt for at få så mange som muligt inddraget og med til indvielsen, siger han.

Bramming har et rigt og broget foreningsliv. Der er 58 foreninger i byen, og de er allesammen inviteret til at komme med.