Bramming Lokalråd fik to nye medlemmer

Jørgen Holberg, formand for Bramming Lokalråd her ved Skøjtesøerne, som var et af de projekter, der blev gennemført inden for det seneste år. Arkivfoto: Chresten Bergh

Bramming Lokalråd holdt forleden årsmøde, og her blev der gjort status over et meget aktivt år, hvor lokalrådet har været på banen i mange forskellige sager.

BRAMMING: To medlemmer af lokalrådet trådte ud - og to nye trådte ind. Det var et af de mere konkrete resultater af Bramming Lokalråds årsmøde forleden. Nye medlemmer af lokalrådet er Hans Juhl, som er udpeget af Bramming Boldklub samt Jeppe Dahl Nielsen, som repræsenterer byens daginstitutioner. De to afløser Lise Vangsgaard og Michael Riis, som forlader rådet. Bramming Lokalråd har sat sit præg på masser af lokale initiativer og debatter i Bramming i løbet af det seneste år. Det fremgik af formandsberetningen, som formand Jørgen Holberg aflagde på årsmødet. Holberg konstaterede, at ét af de mest spændende initiativer i Bramming i mange år er det igangsatte arbejde med at lave en strategisk udviklingsplan for Bramming.

- Det vil sætte fodaftryk for Brammings udvikling langt ud i fremtiden. Jørgen Holberg, formand for Bramming Lokalråd

Fodaftryk - Det vil sætte fodaftryk for Brammings udvikling langt ud i fremtiden. Både i forhold til justering og nye arealudlæg til erhverv og bolig, men også i forhold til infrastruktur, veje og stier samt ikke mindst i forhold til detailhandelen, understregede Jørgen Holberg. Han fortalte også, at den første meget velbesøgte workshop for alle byens borgere, som blev holdt på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole følges op af en kommende ny workshop, som holdes den 24. april. Herefter skal alle input til den strategiske udviklingsplan forelægges Esbjerg Byråd til behandling. I beretningen til årsmødet beskæftigede Jørgen Holberg sig også indgående med det igangværende by- og områdeforbyelsesprojekt, og nævnte her belysningen ved Viadukten og renoveringen af Skøjtesøerne, som projekter der er blevet gennemført. Skaterbane, Vandtårnet, trafiksikkerhed i Storegade og Jernbanegade er projekter, som der arbejdes videre med, og så omtalte lokalrådsformanden også hele den til tider meget heftige debat om den kommende vaskehal, som etableres over for Brugsen - et projekt, som ikke gennemføres med lokalrådets gode vilje.