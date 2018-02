Bramming HHI holdt første morgenmøde

Bramming: Der var kaffe og rundstykker til de morgenfriske, da HHI Bramming - Bramming Handels-, Håndværks- & Industriforening - tirsdag morgen indkaldte til det første af i alt fire morgenmøder i 2018.

Mødet blev afholdt på Jernbanecafeen, og til stede var 25 af foreningens medlemmer, der igennem blandt andet øget dialog vil arbejde for endnu bedre sammenhold i Bramming.

- Byer med et godt sammenhold har bedre salg og derigennem en bedre udvikling, og det var noget af det, vi fortalte om på mødet. Jo flere vi står sammen, jo bedre er det, siger formand for HHI's bestyrelse, Torben Edens fra guldsmed Pecani og forklarer, hvordan de fremmødte efterfølgende kom med deres besyv til bestyrelsen i forhold til folks indtryk af Bramming som handelsby.

- Samtidig talte om muligheden for at oprette HHI's Venner, som vi vil kunne benytte os af til aktiviteter i byen. Det kunne være frivillige, en form for frivilligbank, som ville have lyst til at hjælpe til, når vi vil stable arrangementer på benene i Bramming, siger Torben Edens og forklarer, at der blandt de fremmødte ingen repræsentanter var fra industri-delen af HHI Bramming.

Men det ser Torben Edens intet problem i.

- Dette var det første af foreløbigt fire møder, og så vi kan håbe på, at der kommer flere med næste gang, siger Torben Edens, og løfter lidt af sløret for, hvad der kommer til ske på næste morgenmøde, når man 4. april får besøg af erhvervschef Karsten Rieder fra Esbjerg Erhvervsudvikling.

- Morgenmøderne er ikke nødvendigvis kun for medlemmer af HHI. Dem, der eventuelt kunne have interesse i at blive medlem må også gerne kigge forbi til en kop kaffe, siger Torben Edens.