Bramming Erhvervspris gik til Hanne, Kim og Søren

Ejerne af Gørdinglund har modtaget Bramming Erhvervspris for deres ihærdige og arbejdsomme arbejde med at udvikle herregården.

Gørding: Ejerne af Gørdinglund, Hanne, Kim og Søren Skyggebjerg, har modtaget Bramming Erhvervspris. De modtog prisen for deres arbejde med herregården Gørdinglund, som de har gjort til et sted for både konferencer og fester.

- Det er en kæmpe anerkendelse og et klap på skulderen for alt det arbejde, vi har gjort, og så er det fantastisk, at det er de andre erhvervsdrivende, der har givet os denne pris, siger Hanne Skyggebjerg.

Siden familien købte stedet i 2012 har de arbejdet på, at Gørdinglund skulle være et åbent sted for alle, som også de lokale borgere kendte til. Derfor kan man på herregården fejre bryllup, tage en overnatning på deres Bed & Breakfast, eller man kan tage til deres årlige julemarked, som mange fra Gørding og Bramming deltager i. Men selvom der er sket meget på Gørdinglund siden 2012, har familien flere tiltag på vej.