Bramming Byfest har 600.000 kr. på højkant

BRAMMING: Forberedelserne til årets byfest i Bramming - Kaj Lykke Festugen - kører på højtryk, men hos Carsten Vilster, der som medlem af byfestkomiteen er én af dem med hovedansvaret er der hverken nervøse trækninger eller antydning af stress. Heller ikke over, at byfesten opererer med et budget i størrelsesordenen omkring de 600.000 kroner.

- Vi bruger et sted mellem 400.000 og 500.000 kroner på musik, lyd og lys, og udgifterne til toiletvogne, hegn ved pladsen og andre praktiske foranstaltninger løber op i nærheden af 100.000 kroner. Men vi ved også, at der er stor opbakning til festen fra både publikum, sponsorer og folk i Bramming og omegn. Så der er ingen grund til at blive nervøs. Jeg glæder mig til festen, og sidste år fik vi i Bramming Boldklub og Bramming IF et samlet overskud til deling på 150.000 kroner. Det gør vi forhåbentlig igen i år, siger Carsten Vilster.

Byfesten åbner torsdag aften med den traditionsrige fodbold- og volleyballturnering, og så bliver der ellers gang i festteltet med musik af Casper Milton, Bro og DJ Rasmus Skøtt. Fredag er der også kendte DJ's på plakaten, mens der lørdag aften fyres op under festen med Shu-Bi-Dua-hits spillet af Michael Hardinger Band, med Michael Hardinger, Jørgen Thorup og Kim Daugaard, som alle tidligere var med i Shu-Bi-Dua.