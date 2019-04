Bramming Boghandel lukker til sommer

Bramming: Fysiske udfordringer med knæene kombineret med et ønske om at skifte spor erhvervsmæssigt, ligger til grund for Monika Schmidts beslutning om at lukke Bramming Boghandel til sommer.

Det er ikke lykkedes at få butikken solgt, og derfor har hun nu valgt at trække en streg i sandet.

- Hvis jeg skal være her, skal det være 100 pct. Jeg kunne måske godt have fortsat lidt endnu, men mine knæ siger stop. Jeg synes, at Bramming er en rigtig god handelsby, og derfor har jeg også givet det en chance mere. Men nu er beslutningen truffet, siger Monika Schmidt.

Med beslutningen slutter en epoke med 108 år med boghandel i Bramming. Butikken har ligget på sin nuværende placering siden 1966, og der har været en boghandel i Bramming siden 1. juni 1911.

- Det er vemodigt, men jeg er helt afklaret med beslutningen, og jeg glæder mig til at kunne få en almindelig arbejdsdag. Jeg kan ikke holde til det mere, og nu glæder jeg mig til at prøve noget andet, siger Monika Schmidt.