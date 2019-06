Bramming: 29-årige Emil er SuperBrugsens nye uddeler

BRAMMING: Der går en "ny mand" rundt i SuperBrugsen Bramming - i "brugs-dress" med firmalogo på brystlommen, hvorfra mobiltelefonen konstant bimler. Venligt og smilende tager han imod. Det er SuperBrugsens nye uddeler, der officielt tiltræder 1. juli, men reelt allerede har parkeret sin bil i Bramming i nogle uger.

- For lige at få virksomhedskulturen ind under huden, tale med medarbejderne og fornemme, hvad der sker i min "nye" by.

29 år er han, hedder Emil Brundin og har flere års erfaring med fra Vamdrup, hvor han begyndte som salgsleder, avancerede til souschef for til sidst at blive uddeler.

- SuperBrugsen i Bramming har en 20 pct. højere omsætning end den i Vamdrup. Det synes jeg var en udfordring, og jeg er allerede rigtig glad for hver morgen at køre 35 minutter mod vest, siger Emil, der er født og opvokset i Kolding, men langt fra er afvisende over for at flytte til Sydvestjylland.

- Min kæreste Githa mangler halvandet år på Jelling Seminarium, hvor hun læser til lærer. Indtil da sker der ikke noget adresseflyt, fortæller Emil, der føler sig godt modtaget af det erfarne personale i Bramming:

- Her er et godt og stabilt personale. Her er en fin service, et velassorteret sortiment, en fin delikatesseafdeling, en indbydende frugt- og grøntafdeling o.s.v. Og som noget nyt har man jo også allerede scan- og betal-service her i brugsen.