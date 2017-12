Borgmestre til transportminister: Tænk om igen

Også De Konservative personificeret ved nyvalgt byrådsmedlem May-Britt Andrea Andersen har kastet sig ind i sagen om lukningen af jernbaneoverkørslen. Hun peger blandt andet på, at landmænd med jord på begge sider af banen i værste fald kan blive pålagt omveje og et tidsforbrug, der kan løbe op i 130.000 kr. per landmand. Arkivfoto.

Borgmestrene i Esbjerg, Varde og Tønder har skrevet brev til transportminister Ole Birk Olesen (LA) og bedt ham genoverveje nedlæggelse af jernbaneoverkørsler. I Esbjerg Kommune drejer det sig om overkørsel syd for Gredstedbro.

Esbjerg: Det er en kendt sag, at Banedanmark har besluttet at nedlægge flere jernbaneoverkørsler i Esbjerg, Tønder og Varde kommuner, og at de blandt andet er begrundet i en forbedring arbejdsmiljøet for lokomotivførere. Men effekten af lukningerne har store konsekvenser for andre, og derfor Johnny Søtrup (V) som den af sidste af sine borgmestergerninger og med borgmestrene i Varde og Tønder kommuner, henholdsvis Erik Buhl (V) og Henrik Frandsen (V), som medunderskrivere, sendt et brev til transportminister Ole Birk Olesen (LA) og bedt ham om at genoverveje beslutningen. I Esbjerg Kommune vedrører beslutningen jernbaneoverkørslen ved Hillerup Markvej, oplyser direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær. I brevet understreger borgmestrene, at de respekterer ønsket om at forbedre arbejdsmiljøet for lokoførerne, ligesom de på ingen måde ønsker, at forringe mulighederne eller at besværliggøre den planlagte udbygning af nærbanen, som de imødeser med stor forventning.

Sagen kort Banedanmark vil lukke en række usikrede jernbaneoverkørsler for at fremme sikkerheden. Det er besluttet i et forlig fra 2009. Borgere og politikere i Esbjerg Kommune kæmpede i foråret mod, at overkørslen på Hillerup Markvej mellem Gredstedbro og Ribe blev lukket, men det ændrede ikke Banedanmarks beslutning. Det er derfor, borgmesterbrevet nu er sendt afsted i håb om, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) ændrer beslutningen.

Sæt signalanlæg op - Men med hensyn til nedlæggelse af jernbaneoverkørslerne, er der desværre ikke taget højde for den anden side af beslutningen, nemlig at øvrige trafikanter trafiksikkerhedsmæssigt bliver negativt berørt. Der er eksempler på, at cyklister nu skal krydse stærkt trafikerede veje. Der er flere landbrug, som får en væsentlig større omvejskørsel til deres marker. Det er heller ikke sikkerhedsfremmende, at den langsomt kørende landbrugstrafik nu skal ud på det overordnede vejnet, herunder den stærkt trafikerede Rute 11. De sikkerhedsmæssige konsekvenser og omvejskørslerne for landbruget er tidligere rejst af kommunerne og blev igen rejst af berørte borgere, skriver borgmestrene. De anmoder derfor om, at transportministeren i stedet træffer beslutning om at opgradere nogle af de mest benyttede overkørsler med signalanlæg frem for at lukke dem.